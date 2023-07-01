2 ملياري ليرة .. أرقام فلكية لأسعار السيارات.. و المبيعات لا تتجاوز الـ5%؟!

سجلت أسعار السيارات في سورية مستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة، ما جعلها حلما للجميع لا سيما ذوي الدخل المحدود.

ويبدأ سعر أرخص سيارة موديل سنة 83، بمبلغ 30 مليون ليرة، وينتهي بـ مليارين إذا كانت موديلاً حديثاً.

وأكد مدير جمعية صيانة السيارات يوسف الجزائري، أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5%.

وأضاف: السبب عدم وجود قوة شرائية ومن يقوم بالشراء هو من يحصل على ورثة أو لديه مبلغ من المال ويريد ان يجمده، مشيراً إلى أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية لكن من يشتريها يقول إنها ترفع أقدامه وأسرته عن الأرض.

وقال الجزائري: أسعار السيارات “شي للجنان”، فالسيارة التي عمرها 40 عاماً يتجاوز سعرها 30 مليوناً، متسائلاً كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش، ويتابع بسخرية: ربما يستطيع أولاد أولاده ذلك!

وكشف تاجر ، سيارات عن وجود سوق حرة لبيع السيارات في لبنان يتم شراؤها هناك ومن ثم جمركتها وإدخالها إلى البلد، وهذا ما يفسر وجود سيارات جديدة في الشوارع رغم منع الاستيراد.

تشرين