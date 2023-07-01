وول ستريت جورنال: بوتين يتحرك للسيطرة على إمبراطورية فاغنر العالمية

شرع الكرملين في السيطرة الكاملة على إمبراطورية “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة التي بناها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، وذلك في الساعات التي أعقبت وقف فاغنر تقدم جنودها نحو العاصمة موسكو بعد تمرد مسلّح، وفق تقرير لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023.

تقرير الصحيفة نقل عن دبلوماسيين وضباط استخبارات، ومنشقين عن “فاغنر”، وأشخاص مطلعين على المحادثات ومراجعة بيانات الرحلات، أن انطلاق الكرملين السريع في السيطرة الكاملة يأتي كمحاولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتقليل من شأن الفوضى التي تحدث في بلاده، وطمأنة شركاء روسيا في إفريقيا والشرق الأوسط بأن عمليات فاغنر هناك ستستمر دون انقطاع.

تغيير القوى

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين سافر إلى دمشق نهاية الأسبوع لإيصال رسالة بشكل شخصي الى الرئيس السوري بشار الأسد مفادها أن قوات مجموعة “فاغنر” لن تعمل هناك بشكل مستقل.

ونقلت عن شخص مطلع على المحادثات قوله إن فيرشينين حض الأسد على منع مقاتلي “فاغنر” من مغادرة سوريا دون إشراف موسكو.

فيما قال مصدران مطلعان إن مقاتلي “فاغنر” الذين عملوا بشكل مستقل إلى حد كبير في سوريا، تلقوا أوامر، الثلاثاء، بالذهاب إلى قاعدة جوية تديرها وزارة الدفاع الروسية في مدينة اللاذقية الساحلية، وإنهم امتثلوا للأوامر.

على نحو مماثل أيضاً اتصل كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، الذي يضم حراسه الشخصيون عناصر من “فاغنر”، وقدموا تطمينات بأن أزمة، السبت 24 يونيو/حزيران، لن تعرقل توسع روسيا في إفريقيا، فيما انتقلت طائرات حكومية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من سوريا إلى مالي، وهي من المواقع الخارجية الرئيسية الأخرى لمجموعة “فاغنر”.



وكالات