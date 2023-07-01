زواج مشؤوم في السويداء ينتهي بطلاق العروس وقتلها

في حادثة مأساوية، قتلت شابة برصاص طليقها لتكون بذلك الضحية الخامسة التي تفارق الحياة على خلفية زواجهما المشؤوم.

وقالت مصادر اعلامية محلية إن حياة الشابة حنان.ه (19 عاماً) انتهت برصاصات قاتلة من زوجها السابق، لتكون بذلك الضحية الخامسة منذ زفافها المشؤوم قبل ثلاث سنوات، الذي تسبّب بسلسلة حوادث دموية.

وأضافت أن حنان، المنحدرة من قرية خربة صعد شمال شرق السويداء، وصلت مقتولة إلى مشفى شهبا الليلة الماضية، إثر إصابتها بعيارات نارية متفرقة في جسدها.

وبحسب المصدر، فإن حنان انفصلت قبل حوالي خمسة شهور عن زوجها الذي هاجم الليلة الماضية منزل عائلتها، وفتح النار عليها من بندقية آلية، ثم فرّ من المنطقة إلى جهة مجهولة.



وتعود بداية الأحداث الدا. مية لذلك الزواج إلى العام 2020 حينما اعترض ابن عم الفتاة موكب زفافها بحجة أنها “مجيّرة” له بموجب العرف العشائري.

واندلعت حينها اشتباكات مسلحة، تسببت بسقوط ثلاثة قتلى من بينهم ابن العم، إضافة إلى إصابة آخرين.

ولم تتوقف الحادثة عن ذلك الحد، بل قُـ. ـتل في كانون الثاني الماضي، شقيقها حسين داخل منزله بقرية خربة صعد، إثر تعرضه لرصاص مسلحين تعمّدوا قتله، في حادثة انتقامية بسبب ذلك الزواج.

وازدادت الخلافات العشائرية خلال السنوات الماضية في السويداء، وفي كثير من الأحيان تطورت إلى اشتباكات تسببت بوقوع ضحايا.

وكالات