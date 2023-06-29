خبير اقتصادي يقترح على الحكومة تأسيس موقع الكتروني لإدارة توريد احتياجات القطاع العام

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تأسيس موقع إلكتروني حكومي لإدارة توريد إحتياجات القطاع العام هو ضرورة للمصلحة العامة.

وتابع في منشور له على فيس بوك أنه يجب تنظيم المزاد العلني و المناقصة العلنية ( و ليس المناقصة بالظرف المختوم ) على الموقع بوقت محدد معلن بشكل مسبق على الموقع و أن يتم الدخول و الإشتراك بالمزاد العلني و المناقصة العلنية للجميع من أي مكان بعد دفع التأمينات الأولية بمثابة رعبون نقدي.

واضاف : ويجب على كل الجهات العامة الحكومية أن تقوم بتسجيل إحتياجاتها على الموقع بعد تأمين التمويل النقدي

و ان يقوم الموردين بالإطلاع على إحتياجات القطاع العام و تسجيل السعر مع إسم المورد بشكل علني يستطيع معه اي مورد آخر تقديم سعر أقل بشكل علني متاح الإطلاع عليه لكل من يدخل للموقع وان يكون الدفع نقداً للموردين دفعة واحدة دون التأخير للحصول على أقل سعر.

خزام اعتبر أن هذا سيوفر مليارات الليرات على الخزينة العامة عمولات لجان المشتريات و المبيعات وعمولات لجان فض عروض مناقصات الظرف المختوم.

كما سيمنع حصر المناقصات و المزادات الحكومية بأعلى الأسعار بفئة محددة من المتآمرين على نهب المال العام وسيشغل فئة كبيرة من التجار و الشركات التجارية الذين تم عزلهم بالعمل التجاري مع القطاع العام وسيسهل عمل الرقابة المركزية و التفتيش المالي.