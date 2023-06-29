المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات خلال الليلة الماضية

29-06-2023

المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات خلال الليلة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 5 هزات أرضية خلال الليلة الماضية.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس حتى فجر اليوم 5 هزات أرضية، منها 2 في #تركيا تراوحت شدتهما بين 3.3 و2.1 درجات على مقياس ريختر، وهزة غرب #حماة بـ 9 كم وبقدر 2.3 درجات.

وبين المركز أنه تم تسجيل هزة على الحدود العراقية الإيرانية بقدر 4.9 درجات، وهزة على الحدود السورية التركية بقدر 2.6 درجات على مقياس ريختر.

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