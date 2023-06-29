دراسة: النساء في الـ 20 وفوق ال 35 عاماً لديهن خطر إنجاب ذرية بعيوب خلقية

توصلت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 31000 ولادة إلى أن “النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 23 و32 عاماً كان لديهن أقل خطر لإنجاب ذرية بعيوب خلقية”.

وأفادت الدراسة بأن “النساء في أوائل العشرينات من العمر أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من عيوب في الجهاز العصبي المركزي، مثل نمو الدماغ والعمود الفقري”.

وأردفت الدراسة أن “حالات الحمل بعمر متقدم يزيد عن 35 عاماً بشكل وثيق يرتبط بتشوهات الرأس والرقبة والعينين والأذنين”، بحسب “الديلي ميل”.

وقال الباحثون: إن “الأمهات الشابات في كثير من الأحيان غير مستعدات للحمل ويتعين عليهن التعامل مع عوامل نمط الحياة غير الصحية”.

“ويُعزى ارتفاع سن الأمهات الجدد هذا إلى تغير القيم الأسرية، وإعطاء المرأة نفسها الأولوية لمسيرتها المهنية، وارتفاع تكاليف المعيشة”، بحسب الباحثين.

وقالت الدكتورة في جامعة سيميلويس والمؤلفة الأولى للدراسة بوغلاركا بيثو: “لا يمكننا إلا أن نفترض سبب احتمال حدوث تشوهات في الولادة غير الصبغية في فئات عمرية معينة”.

“وبالنسبة للأمهات الشابات، يمكن أن يكون ذلك أساساً عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل التدخين أو الكحول أو غيرها من الأسباب أو أنهن غالباً غير مستعدات للحمل”.

وزاد خطر الإصابة بعيوب خلقية بنحو الخُمس في الولادة لدى النساء دون سن 22 عاماً، مقارنة بأولئك اللواتي يلدن في فترة الإنجاب المثالية واللواتي تتراوح أعمارهن بين 23 و32 عاماً.