أمريكا تخسـر 200 مليار دولار.. والسبب ؟!

أفاد تقرير لهيئة رقـابية أمريكية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة تفـشي وباء كـوفيد.

وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث “حددنا أساليب عدة استخدمها المحـتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلـال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجيـن”.

ووفقا للتقرير الذي نُشر الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتـيال من خلال برنامجين مخصصين لكـوفـيد هما “قرض الكـو ارث الاقتصادية” و”برنامج حماية شيكات الرواتب”.

وقدّر مكتب المفتش العام أن “أكثر من 200 مليار دولار” يحتمل أن يكون قد تم الاستـيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن “17 في المئة على الأقل” من أموال القروض صُرفت لمحتالـين.

وقدمت الحكومة الأمريكية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوبـاء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.

وأشار المكتب إلى أنه حتى كانون الأول عام 2023، هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم انفاقها.

وأدت أعمال الرقـابة والتحقيق التي قام بها مكتب المفتش العام إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتـهام و529 إدانة تتعلق بأموال كـوفـيد.

وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن “مصادرة او استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكـوارث الاقتصادية وحماية الرواتب”.