تفاصيل المفـاوضات لوقف تمرد فاغنر

كشف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو فحوى المفـ.ـاوضات التي أجراها لوقف التمرد المسـ.ـلح، الذي أعلنه مؤسس “فاغنر” يفغيني بريغوجين في الـ24 من حزيران.

وقال لوكاشينكو في تصريحات صحفية: “الشيء الأكثر خطـورة، كما أفهمه، ليس ما كان عليه الوضع، ولكن كيف يمكن أن يتطور وعواقبه. كان هذا هو الأخطر. لقد فهمت أيضاً أنه تم اتخاذ قرار صـ.ـعب، واقترحت على بوتين ألا يستعجل وأن نتحدث مع بريغوجين”.

وتابع لوكاشينكو قائلاً: “سألت بوتين أين بريغوجين.. فأجاب: في روستوف، فأجبته: حسناً. السلام الهـش أفضل من أي حرب طيبة… لا تستعجل.. سأحاول الاتصال به”.

ولفت لوكاشينكو إلى أنه في النهاية تمّكن من الاتصال ببريغوجين والحديث معه ظهر الـ24 من حزيران، وإقناعه بالعدول عن التـ.ـمرد.

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تـ.ـمرداً مـسلحاً أعلنته قوات “فاغنر” العـسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسـكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات “فاغنر” من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس “فاغنر” يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتـليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتـاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس بوتين.