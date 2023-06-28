غرفة عمليات مشتركة لمراقبة أداء منظومة الـ GPS في دمشق ستسهل اكتشاف مكامن الخلل وضبط المتلاعبين

من المتوقع أن تبصر غرفة عمليات مشتركة خاصة بأنظمة التتبع الالكتروني الـ«GPS» النور خلال الأيام القليلة القادمة، هذه الغرفة التي تم اتخاذ قرار بشأنها ستربط بين محافظة دمشق وشركة محروقات والأجهزة المختصة من أجل مراقبة أداء المنظومة بشكل عام إضافة إلى قياس مدى التزام الآليات المزودة بجهاز الـ«GPS»، ناهيك عن فوائد أخرى يمكن تحقيقها كرفع كفاءة نقل الركاب والتخفيف قدر الإمكان من الاختناقات التي تحدث بين الفينة والأخرى على بعض الخطوط سواء في دمشق أو ريفها.

وحول هذه الغرفة، كشفت مصادر خاصة في محافظة دمشق بأنه تم اتخاذ قرار بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين محافظة دمشق وشركة محروقات والجهات المختصة مزودة بأجهزة حاسوبية وتجهيزات شبكية مهمتها مراقبة عمل أجهزة التتبع الالكتروني للآليات المزودة بها، لافتاً إلى أن أهمية هذه الغرفة تأتي من ضرورة معرفة مدى التزام الآليات بمنظومة التتبع، وكذلك تحقيق أكبر وفر في مادة المحروقات، وانتهاءً بالهدف الأهم وهو رفع كفاءة نقل الركاب.

وعما إذا كانت مهمة هذه الغرفة مراقبة المخالفين والمتلاعبين بأجهزة الـ«GPS» وضبطهم، لم يخف المصدر بأن الغرفة ستقوم برصد كل ما له علاقة بعمل الأجهزة المذكورة، لافتاً إلى أن ربط هذه الغرفة مع الأجهزة المختصة سيحد قدر الإمكان من التلاعب، وستسهل عملية اكتشاف المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أينما كانوا.

متوقعاً بأن يتم إطلاق عمل هذه الغرفة خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون من السهل اكتشاف مكامن الخلل أينما وجدت.

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