مغلي البقدونس: الفوائد وطريقة التحضير

بعد التعرف على فوائد مغلي البقدونس ستجعله مشروبك المفضل، فهي فوائد عظيمة تُناسب فئة كبيرة من الأشخاص، تابع المقال للمزيد.



لا شك أن البقدونس عشبة لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ العربي، لكن هناك فوائد صحية كبيرة لمغلي البقدونس على علاج بعض الحالات المرضية، فلنتعرف ما هي فوائد مغلي البقدونس هذه؟ في ما يأتي.

فوائد مغلي البقدونس

تتمثل فوائد مغلي البقدونس (Parsley) في ما يأتي:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تناول مغلي البقدونس يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان الثدي (Breast cancer)، وسرطان الجهاز الهضمي، وسرطان الجلد، وسرطان البروستاتا، حيث يحتوي مغلي البقدونس على الفلافونويد الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان والالتهابات.

تحسين الجهاز المناعي

مغلي البقدونس قد يساعد على تحسين جهاز المناعة، حيث يعمل على تحفيزه لمكافحة الحساسية، والاضطرابات الالتهابية المزمنة.

تقليل الإصابة بالالتهابات

يساعد مغلي البقدونس على الحد من الألم والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل، حيث يحتوي على زيت متطاير يسمى الأوجينول، الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهاب قوية، مما قد يمنع التورم بشكل ملحوظ.

مكافحة العديد من الأمراض

يوفر مغلي البقدونس الحماية من مجموعة واسعة من الأمراض، مثل: تصلب الشرايين (arteriosclerosis)، والسكري (Diabetes)، وسرطان القولون، والربو (Asthma).

يُعد البقدونس مصدر ممتاز لفيتامين ج (Vitamin C)، الذي يعمل على التخلص من الجذور الحرة (Free radical) التي تلعب دورًا رئيسًا في تطوير هذه الأمراض.

تحسين صحة العظام

إن تحسين صحة العظام أحد فوائد مغلي البقدونس المهمة لجميع الفئات العمرية على حد سواء، وتنتج هذه الفائدة عن مغلي البقدونس بسبب احتواءه على نسب عالية من فيتامين ك المعروف بمساهمته في زيادة امتصاص الكالسيوم .

حماية الأوعية الدموية

يحتوي مغلي البقدونس على فيتامين ب (Vitamin B)، وحمض الفوليك اللذان يساعدان على خفض منسوب الهموسيستين (Homocysteine)، وانخفاض الهموسيستين يعني حماية الأوعية الدموية من التصلب.

المساهمة في علاج البشرة

لا تقتصر فوائد مغلي البقدونس على الفوائد الطبية، بل امتدت إلى الفوائد الجمالية، فإن استخدام مغلي البقدونس باردًا على البشرة يُعطيها النضارة، وقد يُخفف البقع الداكنة منها.

طريقة تحضير مغلي البقدونس

للحصول على فوائد مغلي البقدونس، يجب تحضيره بطريقة جيدة، فيمكن تحضير مغلي البقدونس مع الماء، وإضافة بعض المكونات الأخرى التي تزيد المزيج قيمةً غذائيةً.

خطوات تحضير مغلي البقدونس في ما يأتي:

2 كوب بقدونس مفرومة.

3 ملاعق طعام من عصير الليمون.

1 عصا الكرفس.

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

2 كوب من الماء.



توضع المكونات جميعها مع الماء، وتُترك تغلي لمدة 10 دقائق.

يتم حفظ مغلي البقدونس في الثلاجة، ثم تناوله على فترات متباعدة، حيث يمكن تناوله كعصير، أو إضافته للأطعمة المختلفة.

الآثار الجانبية لمغلي البقدونس

يتم الحصول على فوائد مغلي البقدونس إن استخدم بكميات معتدلة، أما زيادة تناوله قد يؤدي إلى آثار سلبية تتمثل بالآتي:

التعرض لحساسية للجلد عند بعض الأشخاص، وفي حال زيادة الحساسية يجب مراجعة الطبيب.

ازدياد احتمال الإصابة بالأنيميا، وبمشكلات في الكبد.

ازدياد حساسية الجلد لأشعة الشمس، وتعرضها للطفح الجلدي، وذلك في حال استخدام منقوع البقدونس على الجلد.

إبطاء عملية تخثر الدم، حيث يؤدي إلى زيادة خطر النزف عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

خفض مستويات السكر في الدم عند مرض السكري.

ازدياد احتمالية احتجاز الجسم على الصوديوم (الملح)، وهذا يزيد من احتباس الماء في الجسم.

ازدياد خطورة التعرض للإجهاض (Abortion) وبدء تدفق الطمث، كما أنه يزيد من خطر حدوث تشوهات خلقية خطيرة للجنين، لذلك يُنصح بتجنب البقدونس، ومغلي البقدونس في فترة الحمل.

لا تأخذ البقدونس إذا كان لديك مرض في الكلى، حيث يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تجعل مرض الكلى أسوأ.