قائمة على الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تطلق ميزة تعرّف الصور
اختبرت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة في روبوت "بينج شات" القائم على الذكاء الاصطناعي، والميزة هي تعرّف الصور.
وتتيح ميزة تعرّف الصور، للمستخدمين رفع الصور إلى روبوت"بينج شات"، ثم طرح أسئلة عليه بشأنها، كما يمكن من خلالها عمل مسح للصورة واكتشاف محتواها وتفسيرها والإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عنها.
وأكد ميخائيل باراخين، رئيس قطاع خدمات الويب والإعلانات في مايكروسوفت، أن الميزة الجديدة متاحة لقرابة 10% من مستخدمي روبوت "بينج شات" في الوقت الحالي.
وأضاف باراخين أن الميزة متوفرة حاليًا فقط لمستخدمي أجهزة الحاسوب، لكن مايكروسوفت تخطط لتوسيع الدعم لمستخدمي "بينج شات" في الأجهزة المحمولة أيضًا، مشيرا إلى أن الميزة ستتوفر للجميع خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر باراخين، أن اختبار دعم مسح المستندات الطويلة سيبدأ الأسبوع المقبل لشريحة محدودة من المستخدمين.
وكانت مايكروسوفت، أعلنت مؤخرا، عن إتاحة روبوت "بينج شات" للجميع دون الحاجة إلى استخدام حساب مايكروسوفت، وكذلك دعم الإدخال الصوتي بالعديد من اللغات.
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