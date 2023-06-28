25 عملية زرع خلايا جذعية خلال عامين.. طبيب يؤكد: تكلفتها بدول الجوار تصل إلى 150 ألف دولار وفي سورية مجانية

أكد مدير المركز الوطني للخلايا الجذعية د. ماجد خضر، أن عملية زرع الخلايا الجذعية، صعبة وليست بالسهلة، وتكلفتها باهظة.

وأشار إلى أن تكلفة العملية تتراوح تقريبا في دول الجوار بين 100-150 ألف دولار، وتقدم بشكل مجاني في سورية، منوها بأن أبرز المعوقات التي تعترض العملية في سورية هي تأمين الأدوية وبعض التجهيزات ذلك بسبب الحصار الاقتصادي.

وأكد أن المركز أجرى 25 عملية زرع خلايا جذعية "ذاتي وغيري" لأمراض مختلفة منذ انطلاقه قبل عامين بدعم مستمر من السيدة الأولى أسماء الأسد، وهذه العمليات كانت لأمراض مختلفة من السرطان والتلاسيميا وفقر الدم اللامصنع، مشيرا إلى أن الهدف القادم هو زيادة الطاقة لتصبح 45 -50 عملية زرع في العام الواحد.

وقال: إن نسبة نجاح العملية في سورية تضاهي النسب العالمية، كما أنها تعتمد على نوع المرض وحالة المريض، لافتا إلى أن هناك جهود تبذل لإقامة السجل الوطني للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وذلك بعد الإعلان والتعريف بهدف جذب المتبرعين وتوفير الخلايا للمرضى