الفراطة مفقودة في السوق السورية.. صيادلة دمشق: البلاستر والسيتامول نعطيها كبديل عنها

باتت حبوب السيتامول ولصاقات البلاستر بديلاً عن "الفراطة" في صيدليات مدينة دمشق، وسط شكاوى أصحاب المحال التجارية والصيدليات من فقدان الفراطة من السوق.



وقال أحد الزبائن إن "الصيادلة لا يعيدون الفراطة ويستبدلون بها أي شيء يناسب الفراطة التي بقيت.. في إحدى المرات دخلت لأشتري قطرة عين فسألت الصيدلانية كم سعرها قالت لي 5200 فأخرجت لها 5000 وقلت لها (وهي اللزقتين اللي عطيتني إياهن مبارح) لم أستخدمهما ولست بحاجة إليهما".



من جهتها، قالت صيدلانية للموقع: "الفراطة فعلاً مفقودة من السوق ونعاني كثيراً في إعادة باقي النقود للزبائن، لا سيما أن أسعار الأدوية تضم كسوراً مثل 3300-5400 وبهذه الحالة نضطر إلى إعطائه اللصاقات الطبية وبعضهم يترك الفراطة من تلقاء نفسه".



وتساءلت: "ماذا أفعل إذا لم تكن لدي فراطة أنا أضع خيارات عدة للزبون ولا أفرض عليه لصقات الجروح فهناك نصف ظرف سيتامول أو ظرف زهورات وذلك أهون من أن أقول له اذهب واصرف لي من محل آخر".



وأكدت أن "هذه المشكلة ليس لدى الصيادلة فقط بل يعاني منها كل البائعين وفي كل الأسواق يعيد البائع منتجات بقيمة 100 أو 200 ليرة لعدم توفرها، ففي محل السمانة يعيد لك بسكويتة أو علكة أو ما شابه".



وأضاف آخر: "الفراطة قد لا تتوفر لدينا حقيقة فنبيع بخسارة فمثلاً: سعر دواء 6100 نأخذ 6000 ليرة فقط ليست قضية إرجاع السيتامول أو اللصاقات دائمة إنما قد تصدف؛ وعن نفسي أتحدث: إذا كانت الفراطة موجودة فأعيدها للمشتري أما إذا لم تكن فالأفضل منه إحضارها إذا كان الأمر مزعجاً له".



وفي 17 من كانون الثاني الماضي، رفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية بنسبة 50 في المئة، وذلك لاستمرار توفيرها في الأسواق، ونظراً لرفع المصرف المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار.



ونشرت وزارة الصحة قائمة الأسعار الجديدة للأدوية، حيث شملت نحو 12 ألفاً و826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية.