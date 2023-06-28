الجو حار نسبياً وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ولطيفاً ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة، تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، سديمي مغبر وحار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ولطيفاً ليلا في أغلب المناطق مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

