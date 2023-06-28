تحركات عسكرية أمريكية في دير الزور في مواجهة نقاط الجيش السوري

كشفت مصادر خاصة عن تحركات عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا، تمثّلت باستقدام منظومات أسلحة وتعزيز نقاط عسكرية في مناطق سيطرتها بدير الزور، في الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى وصول منظومات من الأسلحة المختلفة في شاحنات مُغطاة، استقدمت من الحسكة والرقة ليل الخميس 22 حزيران الجاري، وكانت وجهتها إلى مناطق “الباغوز، الشعفة”، وبلدات “أبو حمام وغرانيج والكشكية” التي تقطنها عشيرة “الشعيطات”.

وأضافت المصادر أن قوات “التحالف” عزّزت نقاطها العسكرية في بلدات الباغوز، والشعفة وهجين، في ضفة نهر الفرات، قبالة مواقع للجيش السوري وحلفائه.

وجاءت هذه التعزيزات بعدما تفقّدت قوات “التحالف الدولي” و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” الأسبوع الفائت، الحد الفاصل ما بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش السوري المُطل على بلدة “طابيّة جزيرة” بريف دير الزور الشمالي قبل أيام.

وإلى جانب هذه التحركات، يستمر الحديث عن تحضيرات أمريكية لإنشاء تشكيلات عسكرية من المكون العربي، إذ التقى وفد أمريكي مع شيوخ ووجهاء عشائر بدير الزور في منطقة الكسرة، كما التقى وفد أمريكي آخر بعدها الشيخ “بندر الجربا” زعيم قبيلة “شمر”، وكلا اللقائين أُجريا من دون أي حضور أو تنسيق مع “قسد”، وتأتي هكذا لقاءات حسب مصادر “أثر” مقابل تطورات اللقاءات السورية- التركية برعاية روسيّة- إيرانية، وما سينجم عنها من تقارب بين قيادتي البلدين، تحترز أمريكا من تأثيراته السلبيّة في مناطق نفوذها وجودها في الشرق والشمال الشرقي السوريين.

كما أعلنت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة الفائتة وصول منظومة صواريخ “هيمارس” إلى قواعدها في سوريا، من دون أن تحدد القواعد التي تم إدخال إليها هذه المنظومة.