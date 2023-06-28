مصرف سوريا المركزي يحدد تعليمات جديدة لإدخال وإخراج العملات الأجنبية والليرة

أصدر “مجلس النقد والتسليف”، التابع لمصرف سوريا المركزي، القرار رقم 210 المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج سوريا والذي يعتبر نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وينص القرار الذي نشره المصرف المركزي على معرفاته الرسمية على السماح لأي قادم إلى سورية إدخال الأوراق المالية “بنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها، شريطة التصريح عنها لدى “الأمانة الجمركية السورية”.

يُضاف إلى ذلك السماح للمغادر السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، ومبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار للمغادر غير السوري، وكذلك السماح بإدخال جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.

والسماح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية، والسماح للمغادر السوري والمقيم في سوريا، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، ومبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة للمغادر من العرب والأجانب.

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