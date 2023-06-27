القبض على عصابة سرقة الدراجات والمحولات الكهربائية في حماة

نتيجة الجهود والمتابعة تمكنت شرطة ناحية جب رملة في ريف حماة من إلقاء القبض على عصـ.ابة تمتهن السرقة مؤلفة من أربعة أشخاص وهم المدعوين (يوشع . ي) و(علي . م) و(يحيى . م) و(عيسى . م) وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة طلبات بحقهم بجـ.رائم سرقة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالاشتراك مع أشخاص متوارين بارتكاب أكثر من عشرين حـ.ادثة سرقة في ناحية جب رملة وبعض القرى المجاورة لها ومن ضمن المسروقات (أدوات ري زراعية، أكبال كهربائية ، دراجات نـ.ارية) ، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة وتخريب المحولات الكهربائية المغذية لقرى (أصيلة والمحروسة وريف مصياف) بقصد سرقة محتوياتها وبيعها.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم ومازال البحث مستمر عن المتوارين وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية