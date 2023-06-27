الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في التاريخ ؟!

من جديد انخفضت الليرة التركية لمستوى غير مسبوق عند 26.10 مقابل الدولار الأمريكية.

وفي وقت مبكر من الثلاثاء خلال ساعات شهدت انخفاضاً في السيولة بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.

وزادت الليرة فيما بعد بشكل طفيف بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش، لتسجل 26.05 دون تغير يذكر عن مستوى إغلاقها.

وبعد انّ نزلت الليرة بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام، اتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.