اشتباكات خلال اقتحام الاحتلال الجيش الإسرائيلي نابلس

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من عدة محاور، ونشر آليات عسكرية في عدة مواقع داخل المدينة، حيث جرت اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين تصدوا لعملية الاقتحام.

وأصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بشظية، بمواجهات عنيفة اندلعت عقب عملية الاقتحام للمدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس بأن "مواطنًا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 6 فلسطينيين من منازلهم بعد أن فتشتها وعبثت بمحتوياتها خلال عملية اقتحام نابلس.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية في مدينة بيت لحم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين خلال مداهمات نفذها في عدة أحياء من المدينة.

وتشهد مناطق عدة من الضفة الغربية اقتحامات ومداهمات ليلية متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، بحجة البحث عن مطلوبين.