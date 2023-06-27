أول رحلة طيران من ألمانيا تصل مطار دمشق الدولي منذ 9 سنوات

أعلنت شركة «Mediterranean airline» عن وصول أول رحلة طيران من مطار دوسلدورف في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع دام لأكثر من 9 سنوات.

وبحسب ما أعلن الوكيل الرسمي للشركة بدمشق عبر صفحته على الفيسبوك، يبدأ سعر التذكرة من 500 يورو.

وبحسب ما نشره وكيل الشركة فإن التذكرة تتضمن « وجبة طعام و حقيبة اليد بوزن 7 كيلو غرام إضافة إلى حقيبة بوزن 23 كيلو للدرجة الاقتصادية».

أوضح وكيل الشركة في ألمانيا " Four seasons reisen" أن الشركة أعلنت عن عرض خلال فترة الصيف وهو تخفيض سعر التذكرة إلى 550 يورو و أن أقصى مدة للإقامة هو 15 يوماً وأن التذكرة غير قابلة للتغيير أو الإلغاء

وبين أن الرحلة القادمة سوف تنطلق إلى دمشق يوم السبت القادم 1-7-2023، و يتبعها رحلات أسبوعية كل يوم سبت من مطار دوسلدورف.

و أشار ان سعر التذكرة قبل التخفيض هو بحدود 750 يورو و يستطيع المسافر تحديد موعد سفره و تاريخ عودته بشكل اختياري

وكانت الشركة أعلنت في 14 حزيران الجاري، عن بدء تسيير رحلاتها إلى سورية.



وقالت الشركة إنها بدأت تسيير رحلاتها من مطار دمشق الدولي الى مطار دوسلدورف وبالعكس عبر أثينا.



ودعت الشركة، كل السوريين الراغبين في السفر من اوروبا الى سورية وبالعكس، لمعرفة تفاصيل مواعيد الرحلات والأسعار التواصل على رقم الشركة: المانيا 004917631457748



ولفتت الشركة إلى أن الرحلات تبدأ من دمشق إلى دوسلدورف وبالعكس عبر أثينا كل يوم سبت، اعتبارا من 24 حزيران 2023.

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