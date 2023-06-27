أهم مواقع السياحة الشعبية في الساحل السوري
عملت وزارة السياحة في سورية على إشادة سبعة مشاريع و مواقع للسياحة الشعبية و التي تكون أسعارها رمزية و تشجعية توزعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتتوزع المواقع الشعبية في محافظة اللاذقية بحسب المعلومات الصادرة عن وزارة السياحة في وادي قنديل، وفندق ضمن وادي قنديل، وشاطئ الرمل العائلي، وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة في الكوخ الخشبي من 60 ألف ليرة.
وفي محافظة طرطوس، تتوزع المواقع الشعبية في شاطئ الكرنك الغربي وشاطئ الكرنك الشرقي، وشاطئ الاحلام العائلي، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة 80 الف ليرة في الكوخ الخشبي، ويتسع لأربعة أشخاص ومجهز بوسائل الراحة.
وبالنسبة لزيارة اليوم الواحد يمكن للعائلات ارتياد الشواطئ المفتوحة التي أنشأتها الوزارة بكلفة 2000 ليرة للشخص الواحد، فيما تكون دخولية الأطفال مجانية، والخدمات المرافقة اختيارية.
وفي محافظة القنيطرة أقامت الوزارة المنتزه الشعبي بسد المنطرة.
وبالإضافة إلى المواقع الشعبية تعمل الوزارة على مشاريع السياحة الشعبية وتم توقيع عقد استثمار وتطوير موقع حميم وهو تجربة جديدة للتعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وسيتم الافتتاح التجريبي له خلال صيف 2023، وايضا يوجد موقع قامت بتجهيزه نقابة المهندسين في شاطئ الاحلام بطرطوس، وهو مخصص لمنتسبي النقابة وروادها وهو من مشاريع السياحة الشعبية.
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