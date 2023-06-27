بعد انتهاء تمرد فاغنر.. أول ظهور لبوتين في منتدى مهندسو المستقبل

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، في مقطع فيديو نشره الكرملين، لأول مرة بعد انتهاء تمرد فاغنر.



وألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل"، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".



أكد الرئيس الروسي، من خلال التلفزيون الرسمي في بلاده، أمس الأحد، أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع.



وأشار إلى أن بلاده لا تزال واثقة من نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مضيفاً أنه يعطي أولوية قصوى للعملية العسكرية.



وشدّد بوتين على أن زيادة حجم إنتاج الأسلحة لتلبية متطلبات الصراع في أوكرانيا يجب ألا ثؤثر على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين الروس. وأذاع التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع المراسل لدى الكرملين، بافل زاروبين.



وشدّد بوتين على أهمية تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا مع التركيز على التنمية الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين الروس.



وأوضح في المقابلة أن جدول أعماله يتضمن عقد اجتماعات ومحادثات هاتفية منتظمة ومناقشات حول القضايا المتعلقة بالإنتاج في المجمع الصناعي العسكري.



وقال: "بالطبع، دائماً ما نناقش مسائل الدعم المالي كي يتم إنتاج الأسلحة والمعدات بالسرعة المناسبة وبالكمية المناسبة والجودة المناسبة وفي نفس الوقت حتى نتمكن من الوفاء بجميع التزاماتنا الاجتماعية تجاه البلد، وتجاه الناس، كي نتمكن من حل المشكلات الاجتماعية".



كما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الروسي هذا الأسبوع.



ولم يذكر التقرير الذي أذاعته القناة الأولى الروسية ما إذا كان الاجتماع سيُعقد يوم الجمعة، كما هو معتاد أم في موعد سابق لذلك.



وجاءت تصريحات أمس بعد ساعات من انسحاب مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة من مدينة روستوف في جنوب روسيا الليلة الماضية، بعد أن أوقفت زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو بموجب اتفاق - برعاية بيلاروسيا - وضع حداً لتمرد داخلي.