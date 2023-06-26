تأهيل حديقة ساحة متحف معرة النعمان لاستقبال تمثال المعري

أطلقت مديرية الثقافة في إدلب بالتعاون مع مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمات الفنية وجمعيتي التنمية الاجتماعية والبر، مبادرة بعنوان "بيئة، تنمية، إعمار" للمساهمة بعملية إعادة الإعمار في مدينة معرة النعمان وريفها.

وبيَّنت مديرة الثقافة فاتن سلهب أن أولى محطات هذه المبادرة كانت بتنظيف وتأهيل حديقة ساحة المتحف الوطني في مدينة معرة النعمان، حيث تم إزالة الأعشاب وترحيل الأوساخ وزراعة بعض الأشجار وسقايتها وتنظيف البحيرات ضمن الحديقة.

وأوضحت أن لساحة المتحف أهمية أثرية وتاريخية وثقافية، فهي تضم المتحف الوطني وخان أسعد باشا، وضريح الشاعر أبي العلاء المعري، لذلك كان لابد من البدء من هذا الصرح التاريخي لأنه يرمز لعمق تاريخ هذه المدينة والحالة الثقافية التي كانت تعيشها، فمن المعروف أن متحف معرة النعمان يضم أجمل لوحات الفسيفساء.

ولفتت إلى أن تأهيل الحديقة يأتي قبيل إعادة تنصيب تمثال الفيلسوف أبي العلاء المعري، حيث سيتم خلال الفترة القادمة إعادة التمثال لمكانه في ساحة متحف معرة النعمان، بعدما عمد الإرهابيون لتخريبه وتدميره قبل تحرير المدينة من الإرهاب.

وأكدت سلهب أن هذه المبادرة قد انطلقت من مدينة معرة النعمان وستستمر بالعديد من الأنشطة والفعاليات التطوعية، للمساهمة قدر المستطاع بعملية إعادة الإعمار، حيث يتم الآن التحضير لعمل تطوعي في ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في بلدة دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان أيضاً.



الوطن