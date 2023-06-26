ارتفاعات جنونية متواصلة في أسعار «المواد الغذائية».. هل ما زال يتحمل المواطن السوري؟

لا يزال ارتفاع الأسعار في سوريا ذلك الهم الذي يستيقظ السوريون عليه منذ عدة سنوات دون أن يجدوا تفسيرا لما يجري، أو إجابة واضحة تبيّن لهم حقيقة الارتفاعات المتتالية وغير المنطقية حتى باتت الفجوة بين دخل السوريين والأسعار يصعب ردمها.

وخلال الأيام الماضية، سجلت المواد الغذائية ارتفاعات خيالية في أسعارها، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، ووفقا لمؤشر بلغ سعر جبنه غودي والمراعي 10500 ليرة، وكيلو السكر 9500-11500 ليرة، وليتر زيت دوار الشمس 14 ألف ليرة.

كما بلغ سعر رز هشام طويل 9000 ليرة، وبرغل هشام مغلف 7500 ليرة، وقمح مغلف 6500 ليرة، وطحين زيرو ابيض 6000 ليرة، وزعتر العرجاوي 11800 ليرة.

كما بلغ سعر شاي كامبو 5000 ليرة، وطون ليو 8000 ليرة، وسردين 5000 ليرة، وكيلو شعيرية 8000 ليرة.

كما بلغ سعر كيلو معكرونه سباكيتي نوع اول 9000 ليرة، ومتة خارطة 250غ 9500 ليرة، ومتة خارطة 200غ 7500 ليرة، ومتة خارطة 150غ 6300 ليرة، ومتة خارطة نصف كيلو 19500ليرة.

وبلغ سعر مرتديلا هنا للحجم الصغير 6000 ليرة، والحجم الوسط 10500ليرة، ومرتديلا تغذيه وسط 12500ليرة، ومرتديلا تغذيه صغير 7500 ليرة.

كما بلغ سعر ظرف الحليب 1600 ليرة، وظرف فانيلا 1000 ليرة، وعجوه نصف كيلو 5000 ليرة، و 1كغ 10000 ليرة.

وبالنسبة للمنظفات، بلغ سعر شامبو 4 لتر 12500 ليرة، وسائل جلي 4 لتر 11500ليرة،

وسائل جلي كرمل وبوفالو 6800 ليرة، وصابون ايدين 4 لتر 11000 ليرة، ودواء غسيل 2كغ 22000 ليرة.

مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار ليست ثابتة، وترتفع بين ساعة وأخرى، دون نقصان، وهو ما أكده بعض المسؤولين قبل أيام بأن أسعار السلع ترتفع 10%يوميا، وأمام هذا الحال بقي المواطن متفرجا لا حول له ولا قوة..!

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