جد يقتل حفيده البالغ من العمر تسعة أشهر لأنه مريض ... !

استفاقت حلب على كشف جريمة مروعة بطلها جد قتل حفيده الطفل (خليفة . ح)، والبالغ من العمر تسعة أشهر منذ أكثر من عام وقيامه بدفن جـثته بظروف غامضة ودون الرجوع إلى الطبابة الشرعية بحلب.

وبيّنت التحقيقات أنّ جد الطفل المدعو (أحمد . ح) عمد إلى ضـ.رب الطفل المذكور وتعذيبه بقصد التخلص منه.

حيث تمّ إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بضرب الطفل على رأسه كونه يعاني من ضمور دماغي وذلك بقصد التخلص منه مما أدى إلى وفاته.

وأدلى القاتل أيضاً أنه قام بدفن جثة الطفل ضمن مقبرة في قرية (العاكولا) التابعة لمنطقة ديرحافر بريف حلب، ليظهر أن حادثة الوفاة طبيعية، وتمّ تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.