ما هو فيروس “أوز” الذي توفيت بسببه أول حالة؟

أعلنت وزارة الصحة اليابانية إن امرأة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي توفيت بعد إصابتها بفيروس “أوز Oz” جراء لسعة من حشرة القراد.

ونقلت صحيفة “جابان تايمز” عن الوزارة: “إنه بينما وردت تقارير عن إصابات محتملة بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يعتقد أن هذه هي أول حالة وفاة بالفيروس في العالم”.

وتم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فخذها الأيمن عندما تم إدخالها إلى المستشفى، حيث توفيت بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب.

وأكدت الوزارة “إنه لم يتم العثور حتى الآن على فيروس أوز خارج اليابان”.

من جهته، قال تاداكي سوزوكي خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية: “بما أن هذه هي أول حالة قاتلة مؤكدة ، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطره في هذه المرحلة”.

وأضاف “سوزوكي” : “تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضاً خطيرة بما في ذلك الوفيات ، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط”.

يشار إلى أنه تم اكتشاف “فيروس Oz” لأول مرة في عام 2018 واسمه العلمي هو “amblyomma testudinarium”، في محافظة “إهيمه” اليابانية وفقاً للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NIID).