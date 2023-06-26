الرئيس الأسد يلتقي  نائب وزير الخارجية الروسي في دمشق 

أجرى الرئيس الأسد مع سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي مباحثات سياسية تناولت العلاقات بين سورية وروسيا والتنسيق بينهما لا سيما في ظل التطورات الأخيرة، إضافة إلى قضايا محاربة الإرهــاب والجهود المشتركة بين البلدين في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

الرئيس الأسد أكد أن كل المساعي الغربية للتشويش على جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيها لن تنجح، وأن هذه الجهود تسير وفق تطلعات السوريين للتعافي والاستقرار، مجدداً دعم سورية للموقف الروسي حيال الوضع في أوكـرانيا ورفضها كل المحاولات الغربية المعادية لموسكو في هذا الإطار.

فيرشنين نقل للرئيس الأسد تحيات الرئيس بوتين وتقديره لما وصلت إليه العلاقة بين البلدين، ولفت إلى ضرورة التحرك ضمن مرحلة جديدة في العلاقات الدولية في ظل خوف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من فقدان تحكمهم السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.

وأشاد فيرشينين بالنجاحات السياسية التي حققتها سورية مؤخراً على المستوى العربي والدولي وإلى أهمية التنسيق السوري الروسي في المحافل الدولية، وفي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهــاب، مؤكداً استمرار دعم بلاده لسورية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.