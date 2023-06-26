تحديد أماكن الألعاب خلال عيد الأضحى في دمشق

محافظة دمشق: تصدر قراراً يتضمن الموافقة على منح تراخيص للألعاب خلال عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام فقط بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 مساء إضافة لتحديد أماكن تموضعها وعددها في كل ساحة.

وتتوزع ساحات الألعاب على الشكل التالي:



- ركن الدين

الشيخ إبراهيم جانب مدرسة أحمد بن حنبل

شارع أسد الدين ساحة الكيكية

شارع أسد الدين أمام مدخل مدرسة أحمد أومري

- المزة

طلعة الكنيسة تحت سوق الخضار

- المهاجرين

خورشيد ثاني البيروني امتداد جامع الكناني

- برزة

مساكن برزة جانب سوق الخضرة خلف جامع إبراهيم الخليل

شاغور

حديقة ابن عساكر

الدقاقين

- ساروجة

شارع بغداد عين الكرش _ شارع الورد

الشرف الأعلى أمام مجمع المدارس

نزلة سوق النحاسين ستي زيتونة

- الميدان

القاعة _ الساحة الكائنة أمام جامع سفيان الثوري

تضامن نهاية شارع الجلاء ساحة مسبق الصنع

تضامن دف الشوك شارع المحامص

تضامن أمام مدرسة أحمد مريود

- القدم

شارع الجلاء جانب مدرسة الماهر العاوي

شارع المشتل جانب مدرسة كرد علي

اتوستراد درعا القديم جانب ابنية المحاربين القدماء

- دمر

داخل ملعب نادي دمر الرياضي

- كفرسوسة

حي الواحة جانب مركز التنظيفات

تنظيم كفرسوسة مقابل حديقة التنظيم

تنظيم كفرسوسة جانب ثانوية سعاد العبدالله

ساحة غندور جانب المتحلق

اللوان جانب مدرسة ناصر كنعان

جانب بحوث الطاقة

ساحة الحديد

ساحة بيادر نادر

- القابون

قابون ساحة الغفران أمام مقسم الهاتف

- لجنة خدمات الحسينية

موقعين ضمن المشروع القديم

مشروع التوسع

- مخيم اليرموك

ساحة أبو حشيش

وكلف القرار قسم شرطة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة الألعاب غير المرخصة التي توضع بالمواقع غير المحددة.