معالجة مشكلة الـ«جي بي إس»بعد تعطل دام أكثر من 10 أيام …زيادة مخصصات المازوت بسبب زيادة السفر بعطلة العيد

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق قيس رمضان أنه سيتم زيادة مخصصات مراكز الانطلاق من مادة المازوت وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولتلبية احتياجات المواطنين الراغبين بالتنقل والسفر، ما يسهم في تبسيط الإجراءات ويخلق مرونة أكبر.

ونوه رمضان بوجود أولوية لـ4 مراكز انطلاق في العاصمة، على أن تتم تغذية الخزانات والكازيات التي تزود هذه المراكز بالمادة وذلك من مخصصات «المبيت» نظراً للعطلة الرسمية من الأربعاء ولغاية السبت ضمناً، علماً أن كل مركز انطلاق يضم أكثر من 300 باص لنقل الركاب.

هذا وبين عضو المكتب التنفيذي أنه تمت معالجة مشكلة الـ«جي بي إس» بعد تعطل لأكثر من 10 أيام ما أثر في حركة تزود وسائل النقل بالمادة، الأمر الذي سيحقق انتظاماً أكبر في موضوع التعبئة.

وأكد رمضان أنه لم يطرأ أي زيادة على طلبات المازوت المخصصة للمحافظة على الإطلاق، علماً أن عدد الطلبات يقدر بـ20 طلباً توزع وفقاً لأولويات تشكل الأفران والمشافي والمدارس والنقل وغير ذلك من الفعاليات.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد أوعزت إلى شركة محروقات وجميع فروعها بالمحافظات بتعزيز المخصصات من مادة البنزين وزيادتها خلال فترة العيد ما يسهم في تقليص مدة وصول الرسالة لأصحاب المركبات وتسهيل أمور الراغبين بالتنقل والسفر.

وأكدت الوزارة توفر مادة البنزين أوكتان 95 على مدار الساعة في المحطات المتنقلة العائدة لشركة محروقات والموزعة في المدن وعلى الطرقات الرئيسية في المحافظات كافة.

ويشار إلى أن أزمة النقل والازدحامات تفاقمت في العاصمة بسبب الخلل الحاصل في منظومة التتبع الإلكتروني الـ«جي بي إس» الأمر الذي أثر في واقع تزود السرافيس بالكميات اللازمة من المازوت، مع توقف عدد من البطاقات ما انعكس على واقع التعبئة، ناهيك عن أن تطبيق ميزة بداية الخط ونهايته على 17 خط نقل في العاصمة، أدى إلى خروج السرافيس غير الملتزمة بمسار عملها من عملية التزويد بالمادة ما أحدث نقصاً أيضاً في عدد السرافيس.



الوطن