26-06-2023
وفاة أب واثنين من أبنائه بحادثة إطلاق نار في ريف اللاذقية
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توفي ثلاثة أشخاص في قرية عين الحياة بريف اللاذقية، جراء عملية إطلاق نار حدثتدون معرفة ملابسات الحادثة.
وذكر مصدر محلي في ريف اللاذقيةأن حادثة إطلاق النار التي حصلت في قرية عين الحياة التابعة لناحية حرف المسيترة في منطقة القرداحة أودت بحياة 3 أشخاص وهم أب 42 عاماً واثنان من أبنائه 8- 6 عاماً.
وأضاف المصدر: تم نقل الجثامين الى مشفى الباسل في القرداحة، حيث باشرت الجهات المختصة بالتحقيقات لكشف ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.
تجدر الإشارة إلى أنه توفي خلال أيار الماضي أب وابنه جراء إصابتهم بطلقات نارية في مزرعة الاسكيدالي التابعة لناحية عين شقاق بريف جبلة.
وكالات
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