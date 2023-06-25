الحرائق تطال المنازل في اللاذقية وطرطوس

25-06-2023

الحرائق تطال المنازل في اللاذقية وطرطوس

كشف قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما، أن عدد الحرائق في طرطوس بلغ اليوم  ١٤ حريق، أعشاب ونفايات وبقايا، ومنزلين في المدينة، وفي الشيخ سعد واقتصرت الأضرار على الماديات.

بدوره كشف مدير الدفاع المدني باللاذقية العميد جلال داؤود، عن حصول حريق ضخم بأراضي زراعية وحراجية بالقرب من مؤسسة معامل الدفاع، وبالقرب من كازية اتحاد الفلاحين، موضحاً ” المساحة المتضررة حوالي ٢٠ دونم”.

وأوضح داؤود أنه تمت السيطرة على الحريق

بالتعاون مع الحراج وفوج الإطفاء، و”أن الأسباب مازالت مجهولة”.

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