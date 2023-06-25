“تجارة دمشق” زيادة الرواتب لن ترفع الأسعار لأنها مرتفعة سلفاً

أكد “محمد الحلاق” عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن منحنى الأسعار في ارتفاع وزيادة الرواتب لن ترفع الأسعار، لأنها مرتفعة سلفاً بسبب آلية إدارة الاقتصاد السوري الحالية.

وأوضح “الحلاق” أنه إذا كانت زيادة الرواتب مجزية سينخفض الضغط من قبل بعض الأشخاص على الأسواق، والذين هم سبب بارتفاع نفقات العمل وستصبح الأسعار متوازنة، وفقاً لإذاعة “ميلودي”.

وبيّن “الحلاق” أن الربحية حق مشروع لأي شخص، ولكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع النفقات والمصاريف والأعباء وانخفاض التنافسية وقلة عدد المستوردين.

وقال “الحلاق”: إن “التجار ستبيع واضعة في حسبانها النفقات والتكاليف وأجور العمال بهامش ربح أعلى من الذي ستضعه السورية للتجارة، بالتالي سنكون بعين المستهلكين لصوص، لذا نطالب بعدم ظهورنا بسواد الوجه أمام المستهلك عندما يرى فرق السعر”.

وأضاف “الحلاق” أن يجب وضع يدنا بيد التجارة الداخلية، والحق ليس على التجار وإنما جميعنا مشتركين فيه ويجب أن تجد حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.

وشدد “الحلاق” على أنه يريد من المستهلك أن يعرف الأسباب وما يجري في الواقع، فربما بإمكان المستهلك أن يشكل مع التاجر قوة ضاغطة أمام الحكومة بشكل أو بآخر للجلوس معاً والاستماع لبعضهم البعض وإيجاد الحلول وتحقيق زيادة رواتب مجدية لهم، لذا نحن مع المستهلك وعلى المستهلك أن يكون معنا بذات الخندق ولو عاطفياً لأننا بالمقابل نشعر بهم.