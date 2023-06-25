صيانة فواصل تمدد جسر حصين البحر على اوتستراد طرطوس بانياس

أنهت الورشات المعنية في فرع طرطوس للمواصلات الطرقية مشروع استبدال فواصل تمدد متخربة على اوتستراد طرطوس اللاذقية موقع جسر نهر الحصين «حصين البحر –طرطوس -بانياس» الحارة الغربية من الاوتوستراد .

وأشار مدير فرع المواصلات الطرقية بطرطوس م. حسين ناصر إلى أن العمل تم على عدة مراحل حيث تم تكسير الغراوت المتكسر وإزالة النيوبرين المتخرب ومن ثم أعمال التنظيف وزرع البراغي بواسطة الايبوكسي ومن ثم أعمال صب الغراوت وتركه ليتصلب ، وتم بالتنسيق مع فرع مرور طرطوس تحويل مسلك السير أثناء الليل وذلك بعد استكمال جميع تجهيزات السلامة المرورية في الموقع حفاظا على سلامة الأخوة العابرين.

ناصر بيّن أن عدد من الأعمال نفذت ايضاً بالتوازي مع المشروع عند جسر الغمقة بالقرب من جامعة طرطوس في الجهة الشرقية للمحافظة نظراً للحاجة ووفق الأولويات المخطط لها والتمويل المتاح .