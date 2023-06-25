محافظة دمشق تحدد أماكن ألعاب الأطفال خلال عطلة عيد الأضحى

حددت محافظة دمشق أماكن ألعاب الأطفال في المدينة، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ولمدة خمسة أيام فقط، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء.



ووفق قرار أصدره المكتب التنفيذي للمحافظة، تتوزع أماكن الألعاب في ركن الدين الشيخ إبراهيم جانب مدرسة أحمد بن حنبل، وشارع أسد الدين أمام مدخل مدرسة أحمد أومري، وشارع أسد الدين ساحة الكيكية، وفي منطقة المزة طلعة الكنيسة تحت سوق الخضار، وفي المهاجرين خورشيد ثاني البيروني وامتداد جامع الكناني، وفي مساكن برزة جانب سوق الخضرة خلف جامع إبراهيم الخليل.



وتتوزع بالشاغور بحديقة ابن عساكر والدقاقين، وفي ساروجة بشارع بغداد عين الكرش شارع الورد، وبالشرف الأعلى أمام مجمع المدارس وبنزلة سوق النحاسين ستي زيتونة، وفي الميدان بالقاعة الساحة الكائنة أمام جامع سفيان الثوري، وبالتضامن نهاية شارع الجلاء ساحة مسبق الصنع ودف الشوك شارع المحامص وأمام مدرسة أحمد مريود، وفي منطقة القدم شارع الجلاء جانب مدرسة الماهر العاوي وشارع المشتل جانب مدرسة كرد علي وأتوستراد درعا القديم جانب أبنية المحاربين القدماء، ومن المناطق المحددة أيضاً، وفي دمر داخل ملعب نادي دمر الرياضي، بينما حددت في كفرسوسة بحي الواحة جانب مركز التنظيفات وبتنظيم كفرسوسة مقابل حديقة التنظيم وبجانب ثانوية سعاد العبد الله، وبساحة غندور جانب المتحلق، وباللوان جانب مدرسة ناصر كنعان وجانب بحوث الطاقة وساحة الحديد وساحة بيادر نادر، وفي القابون ساحة الغفران أمام مقسم الهاتف، وفي الحسينية بموقعين ضمن المشروع القديم ومشروع التوسع، وفي مخيم اليرموك ساحة أبو حشيش.



ونص القرار على استيفاء رسم الأشغال وفق القرار الناظم لإشغال الأملاك العامة وعدم منح أي ترخيص لمن هم دون سن الثامنة عشر، وتكليف مديرية دوائر الخدمات وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.



وكلف قسم شرطة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة الألعاب غير المرخصة التي توضع بالمواقع غير المحددة وفي الحدائق، وحجز الإشغالات غير المرخصة والعربات والسيارات المخالفة بالتعاون مع مديريتي الصيانة ودوائر الخدمات وفقا للقرار.

وأشار القرار إلى ضرورة توافر شروط السلامة والمتانة للألعاب، ومنع الألعاب الكبيرة التي يزيد ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار ونصف المتر، وتتسع لأكثر من عشرة أشخاص والألعاب ذات الدورة الكاملة.