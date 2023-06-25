توقع انخفاض أسعار اللحوم بعد العيد

توقع رئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق محي الدين الريس أن ينخفض عدد الأضاحي هذا العام إلى النصف عنه في العام الماضي، معيداً السبب في ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك وارتفاع أسعار الأضاحي بفارق كبير عنه في العام الماضي.



وقال الريس إن سعر خروف الأضحية يناهز 43 ألفاً للكيلوغرام وذلك للخراف التي يتراوح وزنها من 50 إلى 60 كيلوغراماً، فيما يصل للجمل لـ30 ألف ليرة وللعجل عند 28 ألف ليرة.



وتوقع الريس انخفاضاً في سعر اللحوم الحمراء بعد العيد لتعود إلى مستوياتها الطبيعية وفقاً للواقع وذلك لحاجة المربين لتصريف ما تم تسمينه من خراف استعداداً للعيد، ولم يتم بيعها، إضافة إلى إحجام المستهلك عن الشراء نتيجة عدم القدرة الشرائية، مؤكداً أن السعر الواقعي للخروف القائم يجب أن يكون عند 35 ألف ليرة للكيلوغرام.



وطالب الريس بزيادة الدعم لمربي الأغنام، خصوصاً لناحية توفير الأعلاف وخفض أسعارها بما يحافظ على الثروة الحيوانية ويمنع انقراضها ويتيح بالتالي للمربي تخفيض أسعاره بما ينعكس إيجاباً على اللحام والمستهلك.



وطالب الريس بأن تكون تسعيرة اللحوم الحمراء في الريف شهرية أو حتى نصف شهرية بما يسمح بالتسعير وفق واقع السوق ويمنع اللحام من الالتفاف على تسعيرة التموين، ضارباً مثالاً التسعيرة التي صدرت عن محافظة الريف قبل أيام، فواقع السعر أصبح عند 43 ألف ليرة للكيلوغرام من الخروف القائم على حين التسعيرة صدرت على أساس أن سعر كيلوغرام الخروف القائم 30 ألفاً.



ووفقاً للريس فإن بعض اللحامين نتيجة للتفاوت بين أسعار النشرة التموينية وواقع أسعار الخراف المتبدل ارتفاعاً بشكل يومي يضطرون للالتفاف على النشرة حتى لا يكونوا خاسرين في تجارتهم، فالفرق حالياً يتجاوز 12 ألف ليرة بين نشرة التموين وواقع السعر.



وبين الريس أن النشرة التموينية سعرت كيلوغرام الخروف 20 بالمئة دهنة بـ65 ألف ليرة وبعظمه 55 ألف ليرة والمسوفة بـ50 ألف ليرة، كاشفاً أن المسالخ الفنية العاملة في الريف هي عربين ودوما والنبك وببيلا ويبرود.



وكشف الريس عن تفعيل مسلخ حرستا ابتداء من اليوم، مطالباً بترميم المسالخ الفنية التي تضررت في الريف من جراء الحرب إضافة إلى وجوب إحداث مسلخ فني في الكسوة لكي يخدم المدينة ومحيطها

الوطن