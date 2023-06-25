ما أهمية مدينة روستوف الروسية التي استولت عليها فاغنر؟

بعد ساعات من البيانات المتبادلة، أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، سيطرة قواته على مدينة روستوف، مع تواجده داخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي بالمدينة، والذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم على أوكرانيا.

ونقلت مصادر من روستوف أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة، في الوقت الذي قال “بريغوجين”، إن قوات فاغنر موجودة في مركز قيادة المنطقة الجنوبية، حيث سيطرت على المنشآت العسكرية والمطار في “روستوف”.

ومع ذلك، فرغم تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطوة فاغنر، فإن من الواضح أن الوضع في المدينة الروسية الجنوبية غير مستقر إلى الآن، وأن الاضطرابات في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لموسكو يمكن أن يكون لها تداعيات بعيدة المدى على الصراع في أوكرانيا.

أهمية استراتيجية

تمثل مدينة روستوف أهمية استراتيجية لروسيا بالنظر لاستمرار الحرب في أوكرانيا وفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، وهو ما يتوافق مع إسراع بوتين للإعلان عن اتخاذ “إجراءات حاسمة” لتحقيق الاستقرار فيها.

يقطنها مليون شخص.

تقع روستوف على نهر الدون، على بعد 60 ميلا من الحدود الأوكرانية، كما أنها موطن لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، التي يقاتل جيش الأسلحة المشترك رقم 58 ضد هجوم كييف المضاد في جنوب أوكرانيا، وفقا لمعهد دراسات الحرب.

تعتبر المدينة قريبة من الطريق السريع “M03″، القريب من مدينة سلوفنسك، حيث يربط كييف بخاركيف ويستمر حتى الحدود الروسية بالقرب من روستوف.

تضم المدينة مركز قيادة مجموعة القوات الروسية المشتركة في أوكرانيا ككل، ومطار يستخدم في العمليات العسكرية، وبذلك فهي مركز لوجستي حاسم للجيش الروسي.

يرى معهد دراسات الحرب، أن أي تهديد لوجود الجيش الروسي هناك من المرجح أن يكون له تداعيات على بعض الجوانب الحاسمة من المجهود العسكري، كونها تمثل أحد خطوط الإمداد للقوات الروسية المشاركة في حرب أوكرانيا.





سكاي نيوز