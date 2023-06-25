رئيس “فاغنر” يعلن وقف التمرّد وإعادة مقاتليه إلى قواعدهم

أجرى رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، السبت، محادثاتٍ هاتفية مع رئيس “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة البيلاروسية.

وقالت الرئاسة البيلاروسية إنّ بريغوجين وافق على اقتراح لوكاشينكو بوقف تمرّد قوات “فاغنر” في روسيا، وإعادة المقاتلين إلى قواعدهم، مع اتخاذ خطواتٍ لتهدئة التوترات.

يُشار إلى أنّ هناك مسودّة لوقف تمرّد قوات “فاغنر” مع تقديم موسكو ضمانات أمنية لمقاتليها، بينما أعلن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم “حقناً للدماء”.

وحصل اتفاق مبدئي يقضي بانسحاب قوات فاغنر من منطقة القيادة الجنوبية للعملية العسكرية الروسية الخاصة إلى قواعدها”.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي على الوضع في روسيا وذلك بعد تمرّد قوات “فاغنر”.

وخلال المحادثات، اتفق الطرفان على إجراء محادثات مع رئيس “فاغنر”، يفغيني بريغوجين.

واستمرّت المفاوضات بين لوكاشينكو وبريغوجين، طوال اليوم السبت، وتوصّل الطرفان إلى “ضرورة حقن الدماء” في روسيا.

وشدّدت عدّة جهات رسمية روسية على ضرورة الوحدة ودعم الرئيس بوتين “في مواجهة أعداء روسيا، في الداخل والخارج”، مؤكّدةً أنّ السلطات “لن تسمح بالانقسام والخيانة”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حذّر مقاتلي “فاغنر” من الخضوع لـ”المغامرة الإجرامية”، في وقتٍ تُواجه روسيا “قتالاً صعباً”.