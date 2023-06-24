إخماد حريق ضخم عند أطراف اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر ، إخماد حريق كبير ضمن مساحات زراعية وحراجية في قرية الشير عند محيط مدينة اللاذقية.

من جهته، بيّن مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود أن فرق منظومة الإطفاء (الدفاع المدني والإطفاء والحراج) تمكنت من السيطرة على النيران في موقع الحريق قرب مؤسسة معامل الدفاع ومحطة وقود الفلاحين.

وذكر ان الأضرار اقتصرت على حوالي 20 دونماً من الأشجار المثمرة والحراجية، منوهاً بأن أسباب الحريق مجهولة.

الوطن أون لاين