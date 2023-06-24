لا تحسن للكهرباء في العيد

أقرّ مسؤول في وزارة الكهرباء السورية بصعوبة تحسين التغذية الكهربائية خلال فترة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الأربعاء القادم.

و قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس هيسم الميلع إن كمية توليد الكهرباء ثابتة حالياً ولا معلومات عن إمكانية زيادة كميات الغاز من قِبل وزارة النفط والثروة المعدنية، للعمل على زيادة التوليد في الشبكات، وبالتالي فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن #التقنين سيبقى كما هو في فترة العيد أيضاً .

وأشار الميلع إلى أنه سيُتَخذ إجراء قطع الكهرباء عن المدن الصناعية ابتداء من مساء يوم الثلاثاء، أي خلال وقفة العيد، وتستمر لغاية صباح يوم الأحد، بهدف تحقيق الوفر طيلة أيام عيد الأضحى وتوزيعه على كافة المحافظات بالتساوي، من دون ذكر حجم الكمية الموفرة، مكتفياً بالقول إن الوفِر سيكون بسيطاً ولن يشكل أثراً كبيراً على وضع الكهرباء في البلد.

ولفت الميلع إلى أن أقسام الطوارئ في كافة المحافظات ستكون بحالة استنفار خلال فترة العيد لاستقبال الشكاوى وإصلاح الأعطال التي يمكن أن تطال الشبكة خلال هذه الفترة.

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