اكتشاف طبي سينقل الإنسان إلى عصر جديد

كشف الطبيب السوري الدكتور سامر عقل اختصاصي بأمراض القلب من باريس عن مفاجأة طبية، هي الأكبر والأهم والأغرب في العالم والتي ستغير وجه الأرض وتنقل تاريخ الإنسان إلى عصر جديد، فقد اكتشف بأن قلب الإنسان يجب أن يعمل بثلاثة صمامات وليس أربعة، لافتاً إلى أن الصمام الرئوي عقرب يسكن قلوبنا ويقتل عشرات الملايين من الناس سنوياً.

وأوضح الدكتور عقل بأن الفكرة تدخل عامها ال 19، حيث عرضها في المؤتمرات العالمية في لندن ونيويورك، والآن في سويسرا وباريس، مشيراً إلى أن جامعة أوهايو بأمريكا قامت بتطبيق الجزء البسيط والسهل من فكرتي بإحداث asd، عند مرضى قصور القلب وإنقاذ أرواح الملايين من الموت، لتؤكد بأن مقاربتي لعمل القلب هي الأصح والأعمق.

وبين الدكتور عقل أنه علينا أن نحاول تصحيح هذا الخطأ، فقصور الصمام الرئوي لايسبب ومستحيل أن يسبب قصوراً في البطين الأيمن.

وتابع عقل: إن مرضى قصور القلب يسيرون نحو الموت الأكيد، موضحاً بأن المعالجة جداً بسيطة:هي قطبة على الصمام الرئوي لإحداث قصور فيه، يجريها الجراح أثناء زراعة الشرايين، تقدم شفاءً كاملاً خلال عشر دقائق، مؤكداً بأن هذا الإجراء هو تكنيك جراحي وليس تجريباً على المريض، لأن التجريب يحمل خطورة،أما هذا الإجراء فهو يحمل صفر خطورة، وهذه القطبة بالإمكان سحبها.

ودعا الدكتور عقل في ختام تصريحه بالقول: أتمنى من جراحي القلب في سورية والعالم مناقشة هذه الفكرة والنهوض بمسؤولياتهم العلمية والأخلاقية بإنقاذ أرواح الملايين بهذا الإجراء البسيط، مطالباً بنشر هذا البوست في كل أصقاع الأرض، واعداً السوريين برفع جائزة نوبل فوق جبل قاسيون.



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