قائد فاغنر يعلن دخوله الأراضي الروسية والتوجه نحو موسكو

أكد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وصول قواته الأراضي الروسية من أوكرانيا ودخولها مقاطعة روستوف، مشيراً إلى أنه ورجاله سيدمرون كل من يعترض طريقهم.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو جديد فجر السبت: "إذا وقف أحد ما أو شيء ما في طريقنا، فسوف ندمر كل شيء، وسنذهب إلى أبعد من ذلك، سنذهب حتى النهاية".

وأشار بريغوجين إلى أن قواته ستواصل تقدمها إلى موسكو، داعياً قوات الجيش الروسي إلى عدم اعتراضها "لكي لا يقوم بتدميرها".

وتزامنت تصريحات قائد فاغنر مع انتشار آليات عسكرية في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة روستوف، وفق صور متداولة على "تويتر".

من جانبها، نفت وزارة الطوارئ الروسية فرض حظر تجول في روستوف، ودعا حاكم المقاطعة السكان إلى ملازمة منازلهم بعد "تمرد فاغنر".

وأكد حاكم المقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.

وتأتي هذه التصريحات بهد دعوة "للعصيان المسلح" من قبل مؤسس مجموعة "فاغنر" عقب تصريحات له زعم فيها أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.