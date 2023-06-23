١٢٠ مشاركة في معرض سيدات الشهباء لسيدات أعمال صناعة حلب

افتتح اليوم الجمعة في مجمع "الشهباء روز" بحلب معرض "سيدات الشهباء"، الذي تقيمه لجنة سيدات الأعمال في غرفة الصناعة، وبمشاركة ١٢٠ مشاركة.

تنوعت معروضات المعرض، الذي افتتحه محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حزب "البعث" أحمد منصور ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير، بين الأشغال اليدوية والاكسسوارات والالبسة والحلويات وغيرها.

وأوضح الشهابي أن هذا المعرض هو استمرار لمعرض "االمرأة الحلبية تحدي وصمود وإبداع" والذي أقامته اللجنة عام ٢٠١٥ عندما كانت حلب محاصرة وتعاني من الإرهاب.

وأشار إلى أن المعرض بدورته الجديدة "يمتاز بزيادة عدد المشاركات وتنوع المعروضات وجودتها وأسعارها المناسبة، إذ إن الهدف منه مساعدة المشاركات وأغلبهن من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر على التعريف بمنتجاتهن وتسويقها"، لافتاً الى أن معظم المشاركات خضعن لبرامج التدريب والتأهيل في الغرفة خلال السنوات الماضية.

رئيسة لجنة سيدات الأعمال في "صناعة حلب" آني ماركوسيان، بينت أنه يشارك في المعرض ١٢٠ مشاركة "تتوزع على ٩٣ ستاند، وهو يستمر لمدة ثلاثة أيام، وييتهدف الترويج لما تنتجه السيدة الحلبية من منتجات تمتاز بالجودة والأسعار المناسبة".



الوطن اون لاين- خالد زنكلو