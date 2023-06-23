المركز الوطني للزلازل: تسجيل 16 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

23-06-2023

المركز الوطني للزلازل: تسجيل 16 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 16 هزة أرضية ضعيفة بقدر أقل من 3.5 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا منه اليوم أن الهزات المسجلة منذ مساء أمس وحتى الساعة الـ 5 من فجر اليوم، منها 3 هزات حول مدينة حماة بقدر يتراوح بين 1.8 و2.8 درجة، مبيناً أنها هزات محلية على فوالق ثانوية.

كما سجلت 8 هزات في لواء إسكندرون أكبرها بقدر2.7  درجة، و4 هزات في البر التركي أكبرها بقدر 3.4 درجات، وهزة في البحر المتوسط.

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