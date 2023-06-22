اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساءالمكتشفة سابقاً في مدينة الرستن

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة المكتشفة سابقاً في مدينة الرستن والتي تعود للنصف الثاني من القرن الرابع الميلادي.

وقالت المديرية العامة للآثار والمتاحف: إن المشهد الجديد نادر التمثيل ويعرف في الميثولوجيا اليونانية باسم “حرب القناطير”، مبينةً أنها مشاهد لمعركة بين سكان لابتيس اليونانية والقناطير المدعوين الى حفلة زواج، وتدون أسماءهم اليونانية بجانب كل شخص، لافتةً إلى أنه سيعلن عن هذا المشهد اليوم، من خلال مؤتمر صحفي في مدينة “الرستن”.

وأوضحت المديرية أن “حرب القناطير” مذكورة في إلياذة هوميروس أيضاً إلا أن الكثير من الأسماء المدونة على اللوحة غير مذكورة في الإلياذة، ومدينة الرستن مذكورة في المصادر الكلاسيكية باسم مملكة “اريتوزا”، وهي من المدن الهامة المعروفة خلال العصرين الهلنستي والروماني.

يُشار إلى أن اللوحة اعتبرت حين اكتشافها من أشهر وأهم اللوحات إن لم تكن لوحة استثنائية على مستوى العالم بما احتوته من مشاهد مهمة، المشهد المركزي يمثل الإله بوسيدون إله البحر والمشهد الثاني يمثل حرب الأمازونات.

