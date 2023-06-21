وصول سفينة إماراتية تحمل 2300 طن إلى ميناء اللاذقية

في إطار عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة دعما لجهود الإغاثة في سوريا.

وفي جديد المساعدات، رست، يوم أمس سفينة مساعدات في ميناء اللاذقية، وهي السفينة الرابعة التي تصل منذ وقوع الزلزال، لإغاثة المتضررين ودعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الكارثة.

وسفينة المساعدات هذه، تعتبر الأكبر من حيث الحمولة، منذ وقوع الزلزال وبدء ورود المساعدات الإماراتية جواً وبحراً، حيث تحمل السفينة على متنها نحو 2300 طن من المساعدات، منها 1662 طنً ًمن المواد الغذائية، 15طناً من مواد البناء، 321 طناً من السلل الغذائية، 41 طناً من التمور، إضافة لمواد إغاثية.