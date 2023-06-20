إصابة مدنيين في اقتتال بين مجموعات مسلحة تابعة لميلـشيا قـسد شمال دير الزور

أصيب عدد من المدنيين بجروح، جراء الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم عند دوار المعامل شمال دير الزور، بين عدد من المجموعات المسلحة التابعة لميلــيشيا (قـــسد) المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر محلية في دير الزور أن “اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت عند دوار المعامل شمال دير الزور بين ما يسمى (مجلس دير الزور العسكري) من جهة، وقوات ما تسمى (الأسايش)، والكومندس من جهة أخرى، وجميعهم تابعون لميليشيا (قــسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين وانقطاع حركة السير هناك”.

وبينت المصادر أن “الاقتتال اندلع بسبب خلاف بين متزعمي تلك المجموعات المسلحة التابعة لميلــيشيا (قـسد) حول السيطرة على مناطق تجارة المخدرات المنتشرة بصورة كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا بريف دير الزور”.