تسوية وضع 455 عائلة و5268 من المطلوبين والفارين بحماة

20-06-2023

تسوية وضع 455 عائلة و5268 من المطلوبين والفارين بحماة

بيَّنَ رئيس مركز التسوية في محطة القطار بمدينة حماة أن نحو 5268 من المطلوبين والفارين من الخدمتين  الإلزامية والاحتياطية والمتخلفين عنهما راجعوا المركز  لتسوية أوضاعهم، واستفادوا من مرسوم العفو الرئاسي رقم 7 للعام 2022.
وذلك منذ افتتاح المركز في 9 - 10 - 2022 وحتى صباح اليوم.
وأوضح أن نحو 455 عائلة استفادت من المرسوم أيضاً، وقد وصل العديد منها إلى حماة مع آلياتها وأثاثها من ريفي إدلب والرقة.
وأشار إلى أن الإقبال من المواطنين لتسوية أوضاعهم لا يزال جيداً، وأن إجراءات التسوية ميسرة وتتم بكل سلاسة لخدمة الراغبين بتسوية أوضاعهم، وأن المركز مستمر بتلقي طلبات التسوية من أولياء المطلوبين، وبإجراء التسوية للفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمتخلفين عنهما.

الوطن أون لاين 

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