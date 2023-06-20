نشوب حريق ببناء المهندسين في المزة بدمشق

أفادت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة امرأة بحالة اختناق إثر نشوب حريق ضمن منزلها بدمشق.

وفي التفاصيل، ورد أخبار إلى قسم شرطة المزة الشرقي باندلاع حـريق ضمن أحد المنازل في الطابق السادس ببناء المهندسين في محلة أوتوستراد المزة.

وبحسب الداخلية، توجهت دورية من القسم المذكور وزمرة من فوج اطفاء دمشق إلى المكان وقاموا بإخماد الحريق واسعاف امرأة إلى مشفى المواساة بعد إصـابتها بحالة اختناق وهي بوضع صحي جيد.

وبالتحقيق الأولي، بينت الداخلية أن سبب الحـريق هو أحماء الزيت أثناء الطبخ وتعرضه للهب المفتوح، مؤكدة أن التحقيقات ماتزال مستمرة.

المصدر: وزارة الداخلية