وزارة المالية تنفي الإشاعات المتداولة بتكليف شركة وتار بضريبة 200 مليار ليرة

تنفي وزارة المالية- الهيئة العامة للضرائب والرسوم صحة ما يتم تداوله من قبل بعض الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي حول “تكليف مالية دمشق لشركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية بضريبة أرباح حقيقية بمبلغ قدره 200 مليار ل.س.. وتوقفها عن التصنيع نهائياً بأراضي الجمهورية العربية السورية”.

وتؤكد الوزارة أن كل ما تم نشره عارٍ من الصحة تماماً، إذ إن إجمالي المبالغ المترتبة حالياً على شركتي وتار (المعدنية، والمنزلية) وفق التكليف بالكاد تتجاوز 400 مليون ليرة سورية عن سنتين.

وقد أكد أصحاب الشركة استمرار خط الإنتاج بالعمل، مع تحركهم الفوري وفق الأنظمة والقوانين النافذة ضد مروجي هذه الإشاعات، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الضريبية.

وتؤكد وزارة المالية أن قنوات التواصل معها متاحة على مدار الساعة للتأكد من أي معلومة قبل النشر، على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ورقم الواتس آب /0987013346/.