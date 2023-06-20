موقع كردي المحادثات بين دمشق و PYD فشلت وتوقفت نهائياً

نفى المكتب الإعلامي لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) اليوم الاثنين، ما تم تداوله بشأن فشل الحوار مع دمشق.

وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان صادر عنه: “نقل ما يسمى موقع “باس نيوز” أخبارا يدعي فيها فشل كل أنواع الحوار بيننا والسلطة في دمشق، وأمور أخرى متعلقة بذلك”.

وأضاف: “إننا في المكتب الاعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نؤكد أنه لا صحة لهذه الأخبار جملة وتفصيلا”.

ودعا المكتب، في بيانه، الموقع الإخباري وغيره من المواقع إلى التقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في نقل الأخبار عوضا عن سردها بطرق رغبوية تضر كل مصلحة وطنية.

قال موقع “باسنيوز”، المقرب من حكومة كردستان العراق، في وقت سابق إن “المساعي الروسية للتقارب بين “ب ي د” والسلطات السورية، باءت بالفشل بضغط من “إيران وتركيا”، وتوقفت بشكل نهائي، مشيراً إلى أن “القيادة السورية دعت إلى تسليم المنطقة لها من دون أي شروط”.

وأوضح الموقع أن أنقرة وطهران ترفضان منح “الإدارة الذاتية” أية حقوق في سوريا، منوها إلى أن دمشق رفضت بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد “ب ي د”، التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال، مطالبة بتسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد” وثرواتها لها، دون أي شروط.

وذكر أنه خلال اللقاءات التي جرت العاصمة “دمشق”، قدم وفد “ب ي د” العديد من التنازلات، وأعرب عن استعداده للعمل تحت إمرة الحكومة السورية وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن دمشق رفضت بشكل قطعي تقديم أية تنازلات، وأن روسيا لم تولِِ أي اهتمام بمقترحات “ب ي د”، ولم تقم بدوره كوسيط بين الجانبين.

وأشار الموقع إلى أن السلطات السورية، خلال اللقاء،أعلنت عن ضرورة استعادة كافة المناطق التي انسحبت منها، لصالح “ب ي د” في بداية الأزمة السورية.

وكالات